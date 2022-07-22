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المناطق_متابعات أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير بالتعاون مع غرفة الرياض مُمثلة في قطاع خدمة العملاء وتطوير الأعمال ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل إقامة ملتقى التوظيف. وأوضحت أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي : 1- مدير معرض.

2- مديرة معرض. وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع من هـــنــــا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر برواتب تصل 10,000 ريال..شركة فواز الحكير تعلن ملتقى التوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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