بينهم مواطنة ويمنية .. ضبط 4 أشخاص مارسوا التسول في القصيم (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة القصيم من ضبط عدد من الأشخاص الذين مارسوا التسول بطريقة مباشرة في المساجد، وأمام المحلات التجارية.

وضبطت الشرطة مواطنة ومقيمًا تابعًا لإحدى شركات النظافة يقومان بالتسول واستعطاف المارة أمام المحلات التجارية.

كما ضبطت أيضا مخالفًا لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانيةومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد قيامهما بالتسول داخل المساجد.





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Source akhbaar24

