الزمالك يفرض عقوبة تاريخية على ثنائي الاتحاد والنصر

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قرر نادي الزمالك المصري فرض عقوبة ضخمة على ثنائي فريقه الأول لكرة القدم، طارق حامد ومحمد أبوجبل، المنتظر انضمامهما قريباً إلى صفوف ناديي الاتحاد والنصر على الترتيب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت أنباء مؤكدة ترددت خلال الفترة الماضية بشأن حصول نادي الاتحاد على خدمات لاعب خط الوسط المخضرم طارق حامد، فيما وقع النصر مع حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبوجبل.

أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الزمالك، كشف عن أكبر عقوبة في تاريخ الفارس الأبيض ضد طارق حامد محمد أبوجبل.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «تم فرض عقوبة تاريخية لأول مرة في نادي الزمالك على الثنائي طارق حامد وأبو جبل وهي خصم 50% من عقد كل لاعب».

وأكد أمير مرتضى أن التحقيق الذي تم مع طارق حامد أثبت تهربه من التواجد مع الزمالك، وتم خصم 8.5 مليون جنيه مصري من مستحقاته، مشيراً إلى انتهاء مشوار اللاعب مع الفريق ومتمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أكد أن محمد أبو جبل تعرض أيضًا لعقوبة مشابهة.

يشار أن الزمالك توج بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي، مساء الخميس، ليحصد الثنائية المحلية «الدوري المصري – كأس مصر» عن الموسم الماضي 2020-2021.

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Source almnatiq

