«سعود الطبية»: حمض الفوليك مهم للجسم.. وزيادته تؤدي لـ4 مخاطر

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن حمض الفوليك مهم للجسم؛ لكن زيادته عن النسب المحددة، قد تؤدي لأربع مخاطر، منها أمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وذكرت سعود الطبية –عبر تويتر- أن حمض الفوليك يساعد الجسم على تكوين خلايا دم حمراء سليمة.

وأضافت أن أهم مصادر حمض الفوليك الطبيعية، هي: السبانخ (مطهوة)، والبازلاء، والأرز الأبيض، والمكرونة.

وأوضحت سعود الطبية، أن زيادة حمض الفوليك بالجسم قد تؤدي إلى أربعة مخاطر هي: الالتهابات (مثل التهابات الفم)، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب.

من جهة أخرى، أشارت سعود الطبية إلى أن المغنسيوم يساعد الجسم على إنتاج هرمونات مهمة لصحة العظام.

وأن مصادر المغنسيوم الطبيعية توجد في المكسرات والسبانخ والخبز الأسمر ونخالة القمح والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وأضافت سعود الطبية أن تناول جرعات عالية من المغنسيوم (أكثر من 400 مجم) قد يؤدي إلى حدوث إسهال.

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Source almnatiq

