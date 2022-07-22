“الأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

︎

.



المناطق_الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن , والمخواة , وقلوة , والحجرة , وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

