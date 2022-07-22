3 نصائح لتناول الفاكهة بأمان دون ارتفاع السكر وزيارة الوزن

︎

.



تعد الفواكه الموسمية من الأشياء المحببة للعديد من الأفراد، إلا أن كثرتها يمكن أن يؤدي لزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم.

ولكي نتجنب حدوث ذلك، قدمت أخصائية التغذية وأخصائية الجهاز الهضمي الروسية، نوريا ديانوفا، نصائح حول كيفية تناول مثل هذه الأطعمة بطريقة لا تضر بالصحة، ووفقا لـ”إذاعة سبوتنيك” تتمثل هذه النصائح فيما يلي:-

تجنب تناول كمية كبيرة من الفاكهة في وقت واحد

ذكرت “ديانوفا” أن تناول كمية كبيرة من الفاكهة في وقت واحد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الجسم، خاصة على الكبد، كما أن الفركتوز “سكر الفاكهة” قد تزيد دهون الجسم، فضلا عن أن تناول الكثير من الفاكهة في وقت واحد قد يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة إنتاج الغازات.

مراعاة الأطعمة الأخرى

أكدت خبيرة التغذية أنه من المهم أن يضع الإنسان أحجام الحصص الغذائية الأخرى في اعتباره عندما يضيف الفاكهة إلى وجبته الرئيسية، مضيفة أنه يجب أن تشكل الألياف الموجودة في الخضرلوات والفواكه حوالي نصف كل وجبة.

تناول قطعة من الجبن أو الجبن القريش

أكدت “ديانوفا” أن الفاكهة مثالية لاستخدامها كوجبة خفيفة، ولكي يتجنب الفرد حدوث قفزة حادة في مستويات السكر في الدم بعد هذه الوجبة، فلابد أن يتناول منتجات البروتين الدهنية، مثل قطعة من الجبن أو الجبن القريش، بمقدار من 20 إلى25 جرامًا من الجبن للنساء ، و30 غراما للرجال.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

