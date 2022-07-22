فيتامينات ومغذيات لجفاف العين.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تحدث متلازمة العين الجافة عندما لا تنتج غدد الدموع في العين ما يكفي من السوائل، أو إذا اختفت الدموع بسرعة كبيرة. ولا يزال البحث في بدايته بخصوص إمكانية استخدام التدابير الغذائية أو مكملات الفيتامينات لعلاج جفاف العين بحسب au24، الذي قال إن الخبراء نصحوا عند عدم الحصول على الفيتامينات الكافية من النظام الغذائي في حالة عدم القدرة على ذلك، يمكن الاعتماد على مكملات الفيتامينات، لوجود أدلة علمية محدودة على أن مكملات الفيتامينات تساعد في علاج جفاف العين، وتظهر بعض الدراسات القائمة على الملاحظة الأهمية المحتملة للنظام الغذائي للمساعدة في حل المشكلة، ووفق موقع «الكونسلتو» أبرز هذه الفيتامينات لعلاج جفاف العين: -فيتامين A -فيتامين D -أوميغا 3 -الزنك أخبار قد تهمك -فيتامين E

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