دراسة: 7 عادات صحية تقلل من الإصابة بسكتة دماغية

محمد بن مسعود - الدمام - خلصت دراسة جديدة إلى أن الالتزام بسبع عادات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تشمل العادات السبع: الحفاظ على نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين وفقدان الوزن والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي والسيطرة على الكوليسترول وتخفيض نسبة السكر في الدم.

وتودي السكتات الدماغية بحياة 38 ألف شخص، وتؤثر على أكثر من 100 ألف بريطاني سنويًا، مما يجعلها من أكثر مسببات الوفاة في المملكة المتحدة.

وفي أميركا، تصيب السكتة الدماغية 800 ألف شخص كل عام، وتؤدي إلى وفاة 137 ألفًا.

ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة ونمط الحياة غير المستقر ومرض السكري.

وقال باحثون في جامعة تكساس في هيوستن، إنهم تابعوا 11500 من البالغين بمنتصف العمر في الولايات المتحدة لما يقرب من 30 عامًا. أخبار قد تهمك

وتابعوا: “كان الهدف من الدراسة ملاحظة كيف يؤثر أسلوب حياة البالغين على خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية”.