تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتشكّل السحب الرعدية الممطرة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وأشار التقرير إلى أن التنبيه يشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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