“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.