محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نبه مُختصون في موقع «مركز طقس العرب الإقليمي» عن تطورات في توقعات الطقس في الشرق الأوسط خلال الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري 2022، تتمثل بدخول شبه الجزيرة العربية بسلسلة مُتتابعة «وطويلة بفترتها الزمنية» من التقلبات الجوية الحادة وارتفاع فرص الأمطار الرعدية الغزيرة وجريان الأودية والسيول في عدد من الدول العربية؛ من بينها المملكة وسلطنة عُمان والإمارات واليمن والسودان وجيبوتي، وذلك نتيجة لانزياح الفاصل المداري نحو الشمال وتدفق تيارات هوائية مُشبعة بالرطوبة قادمة من عروض مدارية، تعمل على نشوء اضطرابات جوية واسعة وهطل غزير للأمطار.

كانت هذه تفاصيل خبر آخر يوليو.. أمطار غزيرة في 6 دول عربية بينها المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.