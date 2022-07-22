موجة حر تهدد أمريكا والحرارة تحطم الأرقام القياسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توقّعت الأرصاد الجوية الأميركية أن تشتد في نهاية الأسبوع موجة الحر التي تجتاح الولايات المتحدة، محذرة السكان من المخاطر التي قد تنجم عن درجات الحرارة القياسية المرتقبة. وتوقعت الأرصاد الجوية الوطنية أن تسجل أرقام قياسية خلال الأسبوع المقبل.
وفي أنحاء واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة، تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية، في حين بلغت في بعض المناطق أكثر من 43 درجة مئوية بحسب الفرنسية. وكانت الأرصاد الجوية حذّرت من أنّ 100 مليون أمريكي يسكنون في مناطق يشملها تحذير من ارتفاع درجات الحرارة. وأضافت أنّه من المتوقع أن يظلّ “جزء كبير من السكان” على هذه الحالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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