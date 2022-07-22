محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل محلات تجارية واكشاك بمدينة بيشة بمنطقة عسير. وأوضحت الوزارة أن مدة العقد بالنسبة للمحلات التجارية هي 15 عاماً، بينما بالنسبة للأكشاك فهي 5 أعوام. وأضافت أن موعد فتح المظاريف هو 26 يوليو الجاري، وتبلغ قيمة كراسة الشروط 500 ريال. ولفتت إلى أن عدد المحلات المعروضة هي 20قطعة بجنوب مدينة بيشة ، ولمزيد من التفاصيل عبر الانفوجراف التالي: أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون البلدية” تعلن عن فرص استثمارية بمدينة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.