محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المعسكر العلمي الصيفي والذي ينطلق في الثاني من محرم القادم بمركز الطائف العلمي تحت شعار “قدرات طلابية منافسة عالميًا”. ويشارك فيه إدارات تعليم مكة والباحة والمخواة والليث ، يأتي ذلك حرصاُ من وزارة التعليم على استثمار الإجازة الصيفية في تنفيذ برامج نوعية تستهدف صقل مهارات الطلاب في المجالات العلمية بما يسهم في إعدادهم للمنافسات العلمية الدولية من خلال المراكز العلمية التي تدعم نواتج التعلم لدى الطلبة وتنمي مهاراتهم وتعزز المكتسبات الوطنية والدولية المتحققة في المشاركات الدولية ضمن مجموعة واسعة من البرامج التي تدعمها بلادنا يحفظها الله لرعاية أبنائها وبناتها تحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف على أن الإدارة بدأت الاستعداد المبكر للمعسكر العلمي الصيفي من خلال تشكيل اللجان وفرق العمل والتي بدأت مهامها لضمان إنجاحه ، مبينًا أن المعسكر العلمي الصيفي يهدف لتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي ، وتدريب الطلاب على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة في المملكة ، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء ، ومساهمة الطلاب والطالبات في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، وتعزيز قدرات الطلاب والطالبات للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.
يذكر أن المعسكر يتضمن 4 مسارات علمية هي مسار الطاقة النظيفة، ومسار الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء ومسار علوم الفضاء ومسار علماء المستقبل.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- إحالة مواطن إلى النيابة العامة سهل دخول صحفي أمريكي «غير مسلم» إلى العاصمة المقدسة
- أمانة الطائف”لاتترك اثراً” تنطلق من المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء
- إحالة مواطن إلى النيابة العامة سهل دخول صحفي أمريكي «غير مسلم» إلى العاصمة المقدسة
- 9 أغذية رخيصة الثمن .. تنهي ضعف الرجال وتضبط السكر في الدم بشكل فوري
- بوليفارد الرياض يشهد أحد فعاليات “موسم الجيمرز”
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الطائف يطلق المعسكر العلمي الصيفي مطلع محرم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.