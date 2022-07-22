أمانة الطائف”لاتترك اثراً” تنطلق من المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت أمانة الطائف مبادرتها “لاتترك اثراً ” في جميع منتزهات محافظة الطائف، وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المنتزهات بعدم ترك النفايات مع استشعار قيمة النظافة كقيمة جمالية وسلوك إيماني وكانت لجان الشراكة المجتمعية والتطوع البلدي تبنت هذه المبادرة. بالتعاون مع منسوبي امانة محافظة الطائف.
وأشار إلى أنه تم توزيع اكياس نفايات وملقاط للزوار والمصطافين بهدف التعريف بالحملة اضافة لوضع مخلفاتهم في الاكياس التي تم تسليمها لهم وتم وضع اللوحات الإرشادية تحمل عبارات ترحيبية بالزوار والمصطافين في محافظة الطائف إضافة مع توزيع أكياس النفايات لجميع أصحاب السيارات العابرة .
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