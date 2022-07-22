تعليم الطائف يطلق المعسكر العلمي الصيفي مطلع محرم المقبل

︎

.



المناطق_مكة

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المعسكر العلمي الصيفي والذي ينطلق في الثاني من محرم القادم بمركز الطائف العلمي تحت شعار “قدرات طلابية منافسة عالميًا”. ويشارك فيه إدارات تعليم مكة والباحة والمخواة والليث ، يأتي ذلك حرصاُ من وزارة التعليم على استثمار الإجازة الصيفية في تنفيذ برامج نوعية تستهدف صقل مهارات الطلاب في المجالات العلمية بما يسهم في إعدادهم للمنافسات العلمية الدولية من خلال المراكز العلمية التي تدعم نواتج التعلم لدى الطلبة وتنمي مهاراتهم وتعزز المكتسبات الوطنية والدولية المتحققة في المشاركات الدولية ضمن مجموعة واسعة من البرامج التي تدعمها بلادنا يحفظها الله لرعاية أبنائها وبناتها تحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف على أن الإدارة بدأت الاستعداد المبكر للمعسكر العلمي الصيفي من خلال تشكيل اللجان وفرق العمل والتي بدأت مهامها لضمان إنجاحه ، مبينًا أن المعسكر العلمي الصيفي يهدف لتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي ، وتدريب الطلاب على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة في المملكة ، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء ، ومساهمة الطلاب والطالبات في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، وتعزيز قدرات الطلاب والطالبات للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.

يذكر أن المعسكر يتضمن 4 مسارات علمية هي مسار الطاقة النظيفة، ومسار الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء ومسار علوم الفضاء ومسار علماء المستقبل.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

