طقس اليوم.. سحب ممطرة على أجزاء من الرياض ومكة وأجواء شديدة الحرارة بتلك المناطق

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن هناك فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).

وتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

