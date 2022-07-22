رداً على مزاعم خطورة أحد الكريمات.. “الغذاء والدواء”: جميع المستحضرات المُسجلة آمنة

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ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما جرى تداوله من مزاعم بشأن خطورة استخدام أحد أنواع الكريمات الجلدية الموجودة بالأسواق على الصحة.
وأكدت الهيئة، أن جميع المُستحضرات المسجلة في المملكة آمنة وفعالة، إذا استخدمت بحسب التعليمات الطبية أو إرشادات النشرة المُرفقة.
ونصحت بضرورة التأكد قبل استخدام أي مُنتج من أنه مُسجل لديها، وذلك من خلال تطبيق “طمني”، أو الموقع الإلكتروني التابع لها.
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Source akhbaar24
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