“إيجار”: أقل مدة للعقد 3 أشهر.. وهذه طريقة إلغاء المدة المُتبقية

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أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن أقل مدة لعقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر هي 3 أشهر.

وبيّنت الشبكة، أنه لا يوجد ضريبة على العقود السكنية، كما أن مبلغ الإيجار يكون بالاتفاق بين المؤجر والمُستأجر.

ونوهت إلى أن طريقة إلغاء العقد تكون من خلال موافقة الطرفين، على أن تبقى الدفعات السابقة مُستحقة الدفع من المُستأجر إلى المؤجر.



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Source akhbaar24

