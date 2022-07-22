بوليفارد الرياض يشهد أحد فعاليات “موسم الجيمرز”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس شهدت العاصمة الرياض حفلات الأسبوع الثاني الموسيقية, أحد فعاليات ” موسم الجيمرز” الذي ينظيمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منطقة (البوليفارد). ويهدف “موسم الجيمرز” إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع. يذكر أن “موسم الجيمرز” يستمر حتى 8 سبتمبر 2022 الذي يرتكز على 4 محاور رئيسية وهي, منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و”قمة العالم القادم” التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم. أخبار قد تهمك

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