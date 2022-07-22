اخبار الخليج – وفاة قائد دراجة نارية «22 عاماً» إثر حادث مروري بمنطقة اللوزي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على «تويتر» عن وفاة قائد دراجة نارية «22 عاماً» إثر حادث مروري بمنطقة اللوزي، وأشارت إلى أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع.

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