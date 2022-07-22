“الصحة”: هذه الإرشادات تُساعد على تبريد الجسم حال الإصابة بضربات الشمس

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قدمت وزارة الصحة، بعض الإرشادات التي تُساعد على تبريد الجسم حال الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الإرشادات تتمثل في رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، والانتقال إلى منطقة مظللة، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، إلى جانب أخذ حمام بارد، أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام.

ولفتت إلى أهمية شرب كمية كافية من الماء، وخلع أي ملابس زائدة، بالإضافة إلى وضع كمادات باردة على الرقبة والإبط.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تعرض بعض المناطق لموجة حارّة إلى شديدة الحرارة تستمر حتى يوم غدٍ (السبت)، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 45 ـ 50 درجة مئوية.





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Source akhbaar24

