مستجدات غزو أوكرانيا.. اتفاق على إعادة فتح الموانئ وتقديرات بمقـتل 15 ألف جندي روسي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جسيـمة بروسيا، حيث تزامن ذلك مع قرب توقيع موسكو وكييف اتفاقاً لإعادة فتح موانئ أوكرانيا المُحاصرة على البحر الأسود.

زيلينسكي: أوكرانيا قادرة على تحقيق مكاسب

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي حضره قادة الجيش ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة.

وأشار إلى أن قوات بلاده لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة، مع إلحاق خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.

اتفاق لإعادة فتح موانئ البحر الأسود

ذكرت تركيا، أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان اليوم (الجمعة)، اتفاقاً لإعادة فتح موانئ أوكرانيا المحاصرة في البحر الأسود، حيث يُعد هذا الأمر انفراجة مُحتملة يمكن أن تخفف من خطر الجوع الذي يواجه الملايين في أنحاء العالم جراء الغزو الروسي.

وتُعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الغذاء في العالم، كما يُحاصر الأسطول الروسي في البحر الأسود موانئ أوكرانيا، بما فيها الميناء الرئيسي لمدينة أوديسا.

تقديرات بمقتل 15 ألف جندي روسي

كشفت تقديرات وكالتي الاستخبارات الأمريكية البريطانية، عن مقـتل نحو 15 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ولفت رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، ريتشارد مور، إلى أن حصيلة 15 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية هي ضربة شديدة حقيقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يأمل تحقيق انتصار سريع ضد كييف بدون تكبد خسائر فادحة إلى هذا الحد.

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Source akhbaar24

