3 خطوات لمنع ظهور الإعلانات في اليوتيوب

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المناطق_متابعات أوضح خبير تقني طريقة سهلة لمشاهدة مقاطع اليوتيوب بدون أي إعلانات مزعجة، وبدون دفع أي أموال أو مصاريف للخدمة ورصد مقطع فيديو، نشره حساب معلومات مذهلة ، في تويتر ، طريقة إلغاء عرض جميع الإعلانات وخلال ثوان معدودة وتشمل خطوات إلغاء عرض الإعلانات في يوتيوب ما يلي: -الذهاب لرابط المقطع بعد حرف الـ t تضع الداش (-) ثم الضغط على enter وبالتالي يمكنك مشاهدة مقاطع اليوتيوب بكل سهولة وبدون أي إزعاج من الإعلانات التي يتم عرضها خلال التطبيق ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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