“الزكاة والجمارك”: الشحنات الشخصية دون ألف ريال تُعفى من الرسوم الجمركية

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قيمة الحد الأدنى من الشحنات الشخصية المُعفاة من الرسوم الجمركية.
وأوضحت الهيئة، أن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من ألف ريال.
ولفتت إلى أن هذه الرسوم شاملة لقيمة البضاعة وأجور الشحن، وذلك بحسب نوع الشحنة التي يتم استيرادها من الخارج.
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Source akhbaar24
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