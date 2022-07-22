فريق الزمالك يتوج بطلًا لكأس مصر لكرة القدم موسم (2020-2021)

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المناطق_واس توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس مصر موسم (2020-2021)، بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.

وحصد الزمالك بهذا الفوز لقب كأس مصر للمرة الـ 28 في تاريخه، ليقلص الفارق مع الأهلي أكثر أندية مصر تتويجًا باللقب برصيد 37 بطولة.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر، ليجمع الثنائية المحلية لموسم (2020-2021)، بعدما حصد لقب الدوري في نفس الموسم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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