أول تعليق من ترامب على إصابة بايدن بفيروس كورونا

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علق الرئيس الأمريكي السابق ‏دونالد ترامب على إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال ترامب:”أتمنى لك الشفاء العاجل من فيروس الصين.”

وأضاف، بالرغم من أنك أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا، لكن لا أحد حقاً يريد تجربة كامالا هاريس”.

وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الخميس، أن الفحوصات أثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير، إن بايدن (79 عاما) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

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Source almnatiq

