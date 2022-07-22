شاهد.. استشارية سعودية تكشف مدى فعالية أول دواء أمريكي للبهاق .. وتوضح: لا يعالج هذه الحالات

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كشفت استشارية أمراض الجلد والتجميل الدكتورة سلمى البرقاوي أن الكريم الموضعي للبهاق “أوبزيلورا” الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأميركية لا يعالج من يعانون من البهاق المنتشر بالجسم.

وقالت خلال مداخلة لها مع قناة “الإخبارية ” أن : ” العلاج يعمل على تعديل المناعة الذاتية في أماكن وضعه، وكان مصرح باستخدامه لعلاج الإكزيما المستعصية، وتم الموافقة عليه لعلاج البهاق.

وتابعت، هو علاج نتائجه جيدة في الأماكن التي تستجيب للعلاج ولكن لا يعالج البهاق الطرفي أو الأماكن التي يصعب علاجها كما أنه لا يمنع انتشار البهاق.

وأضافت : “هو بداية جديدة تدعو للتفاؤل لإيجاد علاجات أخرى عن طريق الفم أو الأبر، مشيرة إلى أن هذا العلاج قد أعطى أكبر من حجمه ولكنه يعتبر سابقة”.

ولفتت إلى أن الدراسات أثبتت أنه تفوق في علاج الأماكن التي يوضع عليها و لكن لا يوضع بأكثر من 10% من مساحة الجلد ولا يعد خيارا للذين يعانون من البهاق المنتشر في الجسم.

‏وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية صرحت رسمياً باستخدام علاج “أوبزيلورا” كأول دواء فعال لعلاج البهاق. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/فيديو-الغذاء-والدواء-الأميركية-توافق-على-علاج-موضعي-لمرض-البهاق..-و-د.-سلمى-البرقاوي-الكري.mp4

فيديو | الغذاء والدواء الأميركية توافق على علاج موضعي لمرض البهاق.. و د. سلمى البرقاوي: الكريم الموضعي للبهاق لا يعالج من يعانون من البهاق المنتشر بالجسم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GlaGuTd2tH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2022

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