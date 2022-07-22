محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذ حملة ميدانية لمتابعة جهود عمال النظافة بمدينة إب

نفذت قيادة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب اليوم، نزولا ميدانيا لمتابعة أعمال النظافة في شوارع وأحياء مركز المحافظة.

حيث أطلع مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خالد غالب، على مستوى النظافة في شوارع وأحياء المنطقة الثالثة ، فيما أطلع نائبه لشئون المناطق والفروع أحمد الجندي على سير تنفيذ حملة النظافة بالمنطقة الخامسة .

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وأوضح المدير التنفيذي للصندوق بالمحافظة، أن الهدف من الزيارات الميدانية، متابعة جهود عمال النظافة ورفع معنوياتهم خلال عطلتي الخميس والجمعة، والإشراف المباشر على جهود رفع المخلفات والقمامة من نقاط التجميع والشوارع واﻷسواق واﻷحياء السكنية.

وذكر غالب أن حملات النظافة تعد مشروعا مثاليا يحمل العديد من الدلالات لحث أبناء المجتمع على الحفاظ على النظافة العامة ومساندة جهود عمال النظافة بعدم رمي المخلفات عشوائيا.. داعيا المواطنين الى اﻹلتزام بتعليمات النظافة وإخراج المخلفات أثناء مرور القلابات، وعدم رميها في اﻷرصفة والجزر الوسطية.

فيما أوضح نائب مدير عام الصندوق لشئون المناطق والفروع ، أن الحملة في المنطقة الخامسة استهدفت رفع المخلفات في أحياء عسم، وطلعة حيدر، والمعاين ، وعدد من الشوارع الفرعية المجاورة لها .

وأكد الجندي استمرار الحملات بحسب الخطة المعدة والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذها من قبل المناطق التابعة للصندوق .. داعيا الجميع إلى الإهتمام بالنظافة وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

شارك في تنفيذ الحملة مدير إدارة المناطق والفروع في اﻹدارة العامة للصندوق سلطان الشوصي ، ورئيس المنطقة السادسة يحي صلاح ، والمدير التنفيذي للمنطقة إبراهيم علي حسن.