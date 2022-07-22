محمد بن مسعود - الدمام - مناقشة آلية تحسين وتطوير أنشطة صندوق النظافة بإب

ناقش اجتماع في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب، برئاسة المدير العام التنفيذي للصندوق خالد غالب اليوم، آلية تحسين وتطوير البرامج والأنشطة على مستوى اﻹدارة العامة للصندوق والمناطق التابعة له وفروعه في المديريات.

وأستعرض الاجتماع الذي ضم نواب المدير العام أحمد الجندي، وأحمد المساوى، وأدهم أبوحليقة، وخالد الأكوع ، ومدراء اﻹدارات، ورؤساء المناطق واﻷقسام..الخطة الخاصة بترسيخ العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال إدارة المخلفات والحفاظ على النظافة العامة.

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وأقر الاجتماع إنشاء إدارة خدمة الجمهور وفقا لموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وآلية متابعة وتقييم أداء المناطق وبرامجها الميدانية لإبراز المظهر الحضاري اللائق بمكانة المحافظة كعاصمة سياحية لليمن.

كما أقر عددا من الاجراءات واﻵليات لتصحيح الاختلالات اﻹدارية، وتنمية الموارد المالية، وتحسين آلية التحصيل للموارد والمتأخرات لدى المتعهدين والجهات المستفيدة من خدمات الدعاية والاعلان.

وتطرق الاجتماع، الى معوقات عمل الصندوق، والحلول والمعالجات المقترحة لتجاوزها بما يكفل تحسين الأداء ، والحفاظ على مستوى النظافة والحياة الصحية والبيئية.

وفي الاجتماع شدد مدير عام الصندوق بالمحافظة على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاز مهام النظافة وحماية البيئة .. لافتا الى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في الحفاظ على معدات وآليات النظافة وصيانتها.

وأشار غالب الى أهمية تنظيم حركة سير المعدات، وتوزيع العمال على الشوارع والأحياء وفقا لمعايير المساحة والكثافة السكانية وكميات المخلفات في كل موقع ..مشددا على ضرورة اﻹلتزام بالدوام الوظيفي، والانتظام في رفع التقارير اليومية والدورية والتي بموجبها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حيال أي تقصير أو إهمال.