حملة النظافة الواسعة في إب مستمرة

محمد بن مسعود - الدمام - وفق توجيهات السيد القائد يحفظه الله

وبأشراف مباشر من الأخ اللواء عبدالواحد محمد صلاح محافظ المحافظة

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وبمتابعة ميدانية مباشرة من الأستاذ خالد غالب مديرعام مكتب صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب

وضمن برنامج حملة النظافة والتحسين نفذ مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة رفع المخلفات من عبارة مجري سيول الأمطار بمثلث المواصلات جوار سوق سيتي ماكس وتنظيفها بعد ان كانت مكب للقمائم من مخلفات المطاعم المجاورة والمحلات التجارية والبسطات المتجولة

وغير ذلك بسبب انسداد العبارة منذوا سنوات بمخلفات سيول الأمطار أثر اهمال الجهات المختصة وحيال ذلك الاهمال ومن منطلق المسئولية وحرص المدير العام الجديد لمكتب صندوق نظافة إب الأستاذ خالد غالب فقد باشر بالنزول الميداني للمكان والتوجيه المباشر ومتابعته على عملية رفع المخلفات وتنظيف العبارة بهدف فتح قنوات عبارة المياة لتصريف مياة الأمطار والعمل مستمر لأصلاح العبارة واستخراج الأتربة من داخل قنواتها

وترميم حوض العبارة بشكل سليم وعمل سياج محيط للعبارة لحفظها من الانسداد ومن رمي المخلفات فيها

والعمل لا زال مستمر بتواجدالمدير العام غالب

و بحضور نائب مدير الصندوق لشئون الفروع والرفع احمد علي الجندي.

مرفق صور توثيقية