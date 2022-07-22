محمد بن مسعود - الدمام - مدير نظافة إب يطمئن على صحة عامل النظافة عصام محمد صالح

اطمأن مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب الاستاذ خالد غالب ومعه نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة الدكتور محمد عامر اليوم.. على صحة عامل النظافة عصام محمد صالح والذي يتلقى العلاج في الهيئة على نفقة الصندوق إثر تعرضه للاصابة أثناء تأديته لعمله في أحد شوارع مركز المحافظة.

وكان عامل النظافة عصام قد أصيب بكسر في إحدى قدميه الأسبوع الفائت نتيجة سقوطه من فوق القلاب المخصص لرفع المخلفات.

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وأوضح مدير عام الصندوق أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجهيات قيادة المحافظة في اطار اهتمامها ورعايتها لعمال النظافة الذين يبذلون جهودا كبيرة للحد من مخاطر انتشار اﻷمراض واﻷوبئة.

ونوه غالب بحرص قيادة السلطة المحلية واهتمامها بدعم ومساندة عمال النظافة ومتابعة قضاياهم وتحسين مستوياتهم المعيشية .. معربا عن تمنياته للعامل المصاب بالشفاء العاجل والعودة لممارسة مهامه في إطار الصندوق

وأكد غالب التأكيد على وقوف قيادة الصندوق الى جانب عمال النظافة، وتحسين أوضاعهم باعتبارهم العنصر اﻷساس في عملية تطوير وديمومة خدمات النظافة ..منوها بالرعاية الصحية التي تلقاها عامل النظافة في الهيئة والتي تعكس مدى الوعي بدور أصحاب السواعد السمراء في الحفاظ على الصحة العامة.

من جهتهم عبر عدد من أسرة العامل المصاب عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة ..مؤكدين أن هذه الزيارة الانسانية تشكل حافزا قويا لهم لمواصلة العمل بكل جد حفاظا على النظافة وابراز المظهر الحضاري لعاصعة المحافظة.

رافقه خلال الزيارة المدير الفني بالوحدة التنفيذية الزراعية بالمحافظة الدكتور اسماعيل المصنف، ونواب مدير الصندوق احمد علي الجندي ، وأدهم أبو حليقة، وعمر عمر الكثيري ، ومديرا التحسين خالد نصاري ، والنظافة عصام حويرث وعدد من كوادر وموظفي الصندوق .