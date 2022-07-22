محمد بن مسعود - الدمام - مناقشة الجوانب المتعلقه بحملة النظافه والتشجير في هيئة مستشفي الثورة بمحافظة إب

ناقش مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خالد غالب، ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور محمد عامر اليوم، الجوانب المتعلقة بتنفيذ حملة للنظافة والتشجير في ساحات ومرافق وأروقة الهيئة في إطار خطة تطوير النظافة في المرافق العامة بالمحافظة .

تستهدف الحملة التي استكمالا لعملية إعادة التأهيل لمباني ومرافق الهيئة، الحفاظ على الصحة العامة من خلال تطوير آلية رفع المخلفات، والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة ، وتشجير المساحات البيضاء، وطلاء البندورات ، وإعادة تأهيل المواقع المخصصة ﻹستراحة الزوار والمترددين على الهيئة.

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وأوضح مدير عام صندوق النظافة بالمحافظة أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ عبدالواحد صلاح، بشأن تعزيز النظافة في المرافق الحكومية بالمحافظة .. مشيرا الى أنه تم توفير عدد كافي من العمال والمعدات لتنفيذ الحملة اﻷسبوع القادم.

رافقه خلال الزيارة نائب مدير عام صندوق النظافة بالمحافظة لشئون الضبط والمتابعة أدهم أبو حليقة ، ومدير إدارة النظافة عصام حويرث ، وعدد من كوادر والصندوق وموظفي الهيئة .