محافظ إب يدشن حملة للنظافة وتقليم ا #65271;شجار في أفنية وساحات المباني والمرافق العامة

محمد بن مسعود - الدمام - محافظ إب يدشن حملة للنظافة وتقليم اﻷشجار في أفنية وساحات المباني والمرافق العامة

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، حملة للنظافة وتقليم اﻷشجار في فناء وساحة ديوان عام المحافظة، ينفذها صندوق النظافة والتحسين بمشاركة عدد من معدات الوحدة التنفيذية لشق وصيانة الطرق .

وخلال التدشين حث المحافظ صلاح قيادة الصندوق على تكثيف الحملات لتعزيز النظافة في المرافق الحكومية بالمحافظة ..لافتا الى أهمية تقليم اﻷشجار في أفنية وساحات المباني العامة لإبراز المظهر الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة.

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وأكد محافظ إب أن نظافة المرافق الحكومية تعبر عن حالة الوعي ومستوى رقي موظفي الدولة وثقافة المجتمع ..مشيدا بجهود قيادة الصندوق وعمال النظافة في هذا الجانب.

فيما أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خالد غالب، أن الحملة تأتي في إطار خطة الصندوق لتعزيز خدمات النظافة وإيصال رسائل التوعية العامة لأبناء المجتمع بأهمية مساندة عمال النظافة والحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تعيق جهود رفع المخلفات.

وثمن غالب دعم قيادة المحافظة للصندوق وتسهيلها كآفة الصعوبات التي تواجه عمله في الجوانب المختلفة .. داعيا الجميع للإسهام الفاعل في الحفاظ على النظافة وحماية البيئة بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة كعاصمة سياحية لليمن .

حضر تدشين الحملة رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة المهندس عصام المخادري، ومديرا الوحدة التنفيذية لشق وصيانة الطرق المهندس خالد الصلاحي، والشكاوي فواز اسكندر ، ونائب مدير عام صندوق النظافة لشئون المناطق والفروع أحمد الجندي، ومدير إدارة النظافة عصام حويرث.