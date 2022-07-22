اخبار الرياضه السعوديه تونس مع البحرين والمغرب أمام السودان

وفي انطلاقة مباريات المجموعة الخامسة، يلتقي منتخب تونس مع منتخب البحرين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بينما يغيب منتخب جيبوتي عن الجولة الأولى ويستهل مشواره في البطولة بدءاً من الثانية.
وفي المجموعة السادسة يلتقي منتخب المغرب مع منتخب السودان على ملعب نادي ضمك، بينما يبدأ منتخب فلسطين مشواره من ثاني جولات دور المجموعات.
يذكر أن النسخة الماضية أقيمت في مصر عام 2021، وتوج باللقب وقتها المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.
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