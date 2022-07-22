السودان.. شاهد: لحظة انجراف سيارة محملة بالعمال وغرقها في مجرى سيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وثق مقطع فيديو لحظة انجراف سيارة محملة بعمال سودانيين وغرقها في جنوب كردفان. وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب السيارة في مجرى مائي عميق ما أدى لغرق العمال. وحسب “وسائل إعلام” كان العمال قادمين من منطقة تعدين دلّاس متوجهين إلى منازلهم إلا أن السيارة انجرفت ما أدى لغرقها وأسفر الحادث عن وفاة 10 سودانيين أخبار قد تهمك

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