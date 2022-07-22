السعوديه والدة عبدالعزيز السحلي في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - فجع نائب المدير العام لصحيفة عكاظ سابقا عبدالعزيز السحلي، بوفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى (الخميس)، وسيصلى عليها وتوارى الثرى في تبوك.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل السحلي وأشقائه، داعية الله أن يغفر لوالدتهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.