محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت جامعة الباحة أنها اتخذت كافة الإجراءات حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في شطر الطالبات، بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة
وقالت الجامعة في بيانٍ نشرته على لسان المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري الزهراني إنه “عطفاً على ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة، تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيداً للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسباً”
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو مصور لعاملة في إحدى الكليات بمحافظة المخواة التابعة لجامعة الباحة، وهي تلبس النقاب وتقوم بعمل مريب، وهو رش مادة في ساحة الكلية، ما أثار الذعر لدى منسوبات الكلية
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كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة: اتخذنا كافة الإجراءات حيال العاملة التي تثير الذعر في “كلية المخواة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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