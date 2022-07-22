الكلية التطبيقية بجامعة ام القرى تُطلق برامج دبلومات لعام ١٤٤٤ ه مرتبطة بشراكات واحتياجات سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
اطلقت برامج دبلومات من اهم مايتطلبه سوق العمل في وقتنا الراهن
وهي الجهة المختصة بالدبلومات في الجامعة وتسعى لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف الى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب للوصول الى المستويات العالمية المنافسة ولمواكبة مستجدات العصر ومتطلباته وتسريع عملية الحصول على العمل والتوظيف، وهي احدث كلية في جامعات المملكة وتقدم احدث برامج دبلومات في الجامعة،
حيث انها تقدم هذه البرامج بعدة طرق تناسب الجميع سواء للخريجين او الباحثين عن عمل او الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي، وتُوفر برامج صباحية ومسائية ومدفوعة ومجانية، ومن هذا المنطلق نشير الى الدبلومات التي ستقدمها الكلية التطبيقية( البرمجة وعلوم الحاسب، امن المعلومات، تقنية الهندسة المعمارية العمارة والتشيد، ادارة الموارد البشرية،
الادارة المكتبية بثلاث مسارات صحية وعامة وقانونية، المحاسبة، التسويق التطبيقي، الاعمال المصرفية والتمويل، فني البصريات، جودة وسلامة الاغذية، الخدمة الاجتماعية في رعاية الايتام، مساعد قانوني، انتاج الطعام، تكنولوجيا حماية البيئة)،واخيرا ننوه الى ان الكلية التطبيقية ستعمل على القيام بدعم الطلاب والطالبات بالتجسير الذي يسمح للطالب الذي أنهى دراسة الدبلوم بمعدل محدد من كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتقدم لإحدى الجامعات السعودية لاستكمال الدراسة في برنامج البكالوريوس وفق شروط تضعها الجامعة.
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