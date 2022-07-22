اخبار الرياضه السعوديه فوز الجزائر ومصر على لبنان وعمان

ونال لاعب المنتخب الجزائري مسيل أجعودي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجزائر لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، يليه منتخب لبنان ثم المنتخب الليبي الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.
وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب مصر فوزاً مستحقا على منتخب عمان بهدف دون رد، ضمن البطولة نفسها،
وسجل هدف منتخب مصر اللاعب أحمد حواش، في الشوط الأول من زمن وأحداث المباراة، ونال لاعب المنتخب المصري رأفت خليل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي مصر وعمان.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، يليه منتخب عمان ثم منتخب الصومال، الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.
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