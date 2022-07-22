اخبار دوليه – الجزائر تعتقل مدير المخابرات التونسي السابق وتسلمه إلى بلده

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول أمني تونسي لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر لونقو بعد دخوله خلسة إلى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته إلى تونس.

كما ذكرت إذاعة «موزاييك» على موقعها أن لونقو كان محل عدة متابعات قضائية، من بينها قضية «إنستالينغو» المدرج بخصوصها في التفتيش رفقة 33 متهما.

ولونقو قيادي أمني سابق مثير للجدل، وشغل أيضا منصب ملحق أمني بسفارة تونس في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر يوم 29 يوليو من العام الماضي، إقالة لونقو، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية في شهر أغسطس قرارا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.