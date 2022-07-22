اخبار الخليج – «الصحة» تسجّل 920 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1574 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3714 في يوم الأحد 21 يوليو 2022، وأظهرت تسجيل 920 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1574 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 642249.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 9692 حالة، منها 20 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و19 حالات في العناية المركزة.