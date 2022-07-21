تقليص البيروقراطية ورفع مستوى «الرشاقة» التنظيمية بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة التعليم العالي 5 أهداف يتصدرها نسف البيروقراطية والرفع من مستوى الرشاقة التنظيمية، لحزمة القرارات الجديدة لتطوير الجامعات والتي صدرت أمس الأول، فيما تضمنت الأهداف رفع الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري.

وكان مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أصدر عددا من القرارات التطويرية للجامعات في حزمتها الأولى، والتي تأتي لتعزيز الرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية وفقا للمعايير الدولية لتعزيز كفاءة منظومة الجامعات.

وتضمنت القرارات الصادرة ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى 4 وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى 3 وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى، كما اشتملت القرارات على دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، حيث إن طبيعتها إدارات تنفيذية، وليست وحدات أكاديمية باستثناء العمادات التالية:

(عمادة القبول والتسجيل، عمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة)، إضافة إلى عمادتين أخريين كحد أقصى.



الأهداف الخمسة





تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات والرفع من مستوى الرشاقة التنظيمية.



الرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري.



تعزيز أداء منظومة التعليم الجامعي وفق هياكل مناسبة تخدم مصلحة الطلاب.



المساهمة في مواكبة الجامعات لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.



الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.



القرارات الجديدة: