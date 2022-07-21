شكرا لقرائتكم خبر ساحات المسجد النبوي.. أضخم بنية تحتية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد المرافق الخدمية في ساحات المسجد النبوي من أضخم منشآت البنى التحتية في العالم بتفاصيلها التي تحكي صور العناية به، وهندسة طرق الوصول إليه.

حيث صممت المرافق بشكل هندسي مميز وببناء يناسب المسجد النبوي بطابقين تحت الأرض، وبمساحة إجمالية تقدر بقرابة 199.000 متر تحت ساحات المسجد النبوي حيث جرى توزيع 19 مرفق موصل لدورات المياه ومواقف السيارات 5 منها خاصة بالنساء مجهزة بأكثر من 112 سلما كهربائيا و12مصعدا في المرافق الشرقية والجنوبية للصعود للساحات، وتضم المرافق 2782 دورة مياه و7500 من صنابير الوضوء.

كما تضم المرافق 24 مخرجا إلى مواقف السيارات 8 منها مخصصة للمشتركين و16 للدفع الفوري وتتسع كل وحدة 184 سيارة، يوجد بها 48 جهازا للدفع الذاتي، خصصت وحدة منها لمواقف ذوي الإعاقة، كما تتواجد مواقف السيارات في الاتجاهات الأربعة وتحيط بساحات المسجد النبوي بـ 5 مداخل ومخارج (الغربية - والجنوبية - والشمالية - والشرقية).

وجهزت المواقف بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال 679 كاميرا حديثة إضافة إلى وجود الحراسات الأمنية، كما تؤخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة بنحو 800 طفاية حريق و190 خرطوم إطفاء و 22915 ساترا إطفائيا مضادا للحريق.

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة من تطهير وتعقيم وغسيل دورات المياه في المرافق 6 مرات يوميا باستخدام 6000 لتر من المعقمات ومواد التنظيف الغسيل وزيادة اللترات المستخدمة أوقات الازدحام ليصل إلى 8000 لتر، كما تستخدم 15 مكينة لجلي الأرصفة في مواقف السيارات و6 معدات لتنظيف المواقف.

المرافق الخدمية بساحات المسجد النبوي:

19 مرفقا موصلا لدورات المياه

112 سلما كهربائيا

12 مصعدا في المرافق الشرقية والجنوبية

2782 دورة مياه

7500 من صنابير الوضوء.

24 مخرجا إلى مواقف السيارات

48 جهازا للدفع الذاتي

800 طفاية حريق

190 خرطوم إطفاء

22,915 ساترا إطفائيا مضادا للحريق