مركز اعتدال يزيل 1.2 مليون محتوى متطرف

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ويواصل فريق عمل من «اعتدال» و»تليجرام» جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية التي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، و»تليجرام» كانا أعلنا في 21 فبراير 2022م الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).
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