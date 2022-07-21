دليل إرشادي لسائقي الشاحنات بـ3 لغات مختلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للنقل الدليل الإرشادي لسائقي الشاحنات عبر موقعها الالكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية - الإنجليزية - الأوردو)، الذي يحتوي على إرشادات حول بعض شروط السلامة الواجب توفرها واتباعها لسائقي الشاحنات، وأهم الاشتراطات العامة والتعليمات والمهارات المهمة للسائق وحقوقه، إضافة إلى أفضل الطرق لفحص المركبة، ومعرفة الأبعاد والأوزان للشاحنات حسب المواصفات القياسية السعودية، وتعليمات وإرشادات التحكم بالمركبة، والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة، وتقاسم الطريق مع الآخرين وإدارة السرعة. ويهدف الدليل الذي يتكون من أحد عشر جزءا إلى مساعدة سائقي الشاحنات على معرفة متطلبات السلامة العامة للوصول إلى قيادة احترافية وآمنة. محتوى الدليل





إرشادات حول بعض شروط السلامة الواجب توفرها واتباعها



الاشتراطات العامة والتعليمات والمهارات المهمة للسائق وحقوقه



أفضل الطرق لفحص المركبةمعرفة الأبعاد والأوزان للشاحنات حسب المواصفات القياسية



تعليمات وإرشادات التحكم بالمركبة



التخطيط والمراقبة أثناء القيادة



تقاسم الطريق مع الآخرين وإدارة السرعة



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