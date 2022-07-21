مغادرة 71 ألف حاج من المدينة إلى بلادهم

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فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 69081 حاجا أمس الأول، بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 140945 حاجا.وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 130658 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 7384 حاجا، في حين وصل 2823 حاجا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.
وبينت الإحصائية، مغادرة 16016 حاجا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر.
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