شكرا لقرائتكم خبر تشديد الرقابة على أسواق مكة بعد الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال هذه الفترة التي تعقب موسم حج 1443هـ، وذلك ضمن أعمال الفرق الرقابية في مجال متابعة المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمطاعم والكافتيريات ومكافحة الباعة المتجولين بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية خلال الموسم.

وأوضحت الأمانة أن التقارير الصادرة عن الأنشطة الرقابية شهدت تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق وصوالين الحلاقة والمتاجر المتنقلة، لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية سارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها، من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.

ونفذت الأمانة ممثلة في الفرق الميدانية والتفتيشية بنطاق بلديات المعابدة - العتيبية - والمنطقة المركزية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية، حيث جرى مصادرة إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين والتعامل وفق النظام حيال تلك المصادرات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 مؤكدة أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الأسواق التجارية والغذائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر والتأكد باستمرار من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

نتائج الجولات الرقابية:

