شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 74 مؤسسة صحية مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الصحة 74 مؤسسة صحية خالفت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما نفذت فرق الالتزام بالوزارة 300703 زيارات رقابية ميدانية خلال النصف الأول من عام 2022م .

وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

يذكر أن الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الالكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

العقوبات الواردة

6626 إجمالي عدد العقوبات

729 عقوبة على فئة المستشفيات

2310 عقوبات على المجمعات الطبية

2754 عقوبة على الصيدليات

833 على المؤسسات الصحية الأخرى

قرارات الإغلاق

74 قرار إغلاق

4 مستشفيات

43 مجمعا طبيا

5 صيدليات

22 مؤسسة صحية أخرى

1273 قرار عقوبة صادرة بحق الممارسين

المخالفات

29,914 مخالفة إجراءات احترازية

2961 مخالفة للأفراد

26,953 للمؤسسات الصحية