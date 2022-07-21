شطب تراخيص 5 شركات عمرة بتهمة التقصير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شطبت وزارة الحج والعمرة تراخيص 5 شركات للعمرة؛ لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وإخلالها بأحكام تنظيم خدمات المعتمرين، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم، وذلك انطلاقا من جهود الوزارة في متابعة جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين للتأكد من جودتها. وأوضحت الوزارة أنها تستقبل جميع الملحوظات والشكاوى، وتتعامل معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين. الاتهامات والعقوبات:





التقصير في التزاماتها تجاه المعتمرين.



الإخلال بأحكام تنظيم خدمات المعتمرين.



اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة.



إحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات.



إيقاع العقوبات المناسبة بحق الشركات الخمس.



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